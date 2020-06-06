اخبار الخليج / اخبار اليمن

مرصد الحريات يدين تهديد عدد من الصحفيين في عدن

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مرصد الحريات يدين تهديد عدد من الصحفيين في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

مرصد الحريات يدين تهديد عدد من الصحفيين في عدن

متابعات_ الخليج 365

دان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، تهديد الصحفيين صلاح العاقل مراسل قناة RT الروسية والصحفي ياسر اليافعي رئيس تحرير يافع نيوز للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل مجهولين في حال استمرارهم في عملهم الاعلامي .

Advertisements

 

وأوضح المرصد في بيان له، أن هذا التهديد يأتي عقب ثلاثة أيام من مقتل المصور الصحفي نبيل القعيطي على يد مجهولين بعد خروجه من منزلة بمدينة عدن .

 

وجدد المرصد مطالبته بحماية الصحفيين وعدم الزج بهم في الصراعات السياسية ، وسرعة فتح تحقيق شفاف ومحايد في جريمة اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرصد الحريات يدين تهديد عدد من الصحفيين في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا