قبائل حضرموت تمهل الدولة 20 يوماً لتمكين أبناءها من الوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد اليوم في محافظة حضرموت، لقاء تشاوري لمقادمة ومناصب ومشايخ وأعيان ووجهاء المحافظة بناءاً على دعوة من رئيس حلف حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي .



ووقف اللقاء الذي ضم المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية، أمام التداعيات الأمنية في الوادي والصحراء، واستمرار نزيف الدم الحضرمي.

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وخرج اللقاء بالتأكيد على ضرورة أن يتولى أبناء حضرموت مسؤولية تأمين محافظتهم، واعطاء مهلة زمنية 20 يومًا للدولة لتنفيذ ذلك، ما لم فإن أبناء حضرموت يبسطون يدهم على أرضهم وثرواتهم .

وأقر اللقاء تشكيل لجنة برئاسة الشيخ عبدالله سالم بن علي جابر وفي عضويتها قبائل ومكونات وشرائح المجتمع الحضرمي للإشراف على تطبيق ذلك