محافظ تعز يعزي في وفاة رئيس الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020 تعز - الخليج 365 بعث محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ،برقية عزاء ومواساة لابناء الفقيد ( عبدالله، ماجد، خالد، سامي ، اسامة ، اكرم ) ابناء رئيس الشعبة الشخصية بمحكمة إستئناف تعز القاضي محمد سعيد عقلان، الذي وافاه الاجل.

Advertisements وأعرب المحافظ شمسان في تعزيته، عن بالغ مواساته لابناء الفقيد، ولجميع افراد اسرته ورفقاء دربه في السلطة القضائية، سائلاً من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون

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