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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع وجرح عناصر حوثية شمال شرقي مديرية الحشاء بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
الضالع - الخليج 365
تمكَّنت وحدات من القوات الجنوبية المرابطة في مواقع الحرَّة شمال شرقي مديرية الحشاء من استهداف تجملعناصر المليشيات الحوثية جنوبي بلدة حبيل يحيى، مما أدَّى إلى مصرع وجرح عدد منهم.
وفي منشور للمتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع فؤاد قايد جباري عبر حسابه بمنصة تويتر قال فيه:"إنَّ القوَّات الجنوبيَّة قامت باستهداف تجمع لعناصر المليشيات الحوثية في منطقة المِقطار جنوبي بلدة حَبيل يحيى في الشمال الشرقي لمديرية الحُشاء، لقي فيه عدد من عناصر المليشيات بين قتيلٍ و جريح.
وأضاف "جُباري" في منشوره أن القوَّات الجنوبيَّة تمكّنت من استهداف تجمع المليشيات بسلاح الدوشكا بشكل مباشر بعد رصد تواجدهم في المكان المستهدف، وذلك بعد ظهر الجمعة الموافق 5 يونيو 2020م.
مصادر عسكرية تحدثت أيضاً لـ «لمركز الإعلامي لمحور الضالع » إنه تمَّ رصد هذه العناصر أثناء تجمعهم تحت أحد الأشجار عند استقبالهم لأحد القيادات الميدانية كانوا يتلقون منه على تعليمات للقيام بشنَّ هجوم وشيك حسب المعلومات الواردة، وقد تمكنت القوات الجنوبية من تنفيذ ضربة استباقية عملت على ارباك خطة الهجوم وإفشاله بعد مقتل وجرح العديد منهم والذي يرجح أن تكون بينهم قيادات ميدانية.
وتشهد مختلف جبهات محور الضالع خلال الأيام الماضية مواجهات متقطعة من وقت لآخر بين القوات المسلحة الجنوبية والمشتركة وبين المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تقوم فيها الأولى بشن عمليات قصف مدفعي تستهدف فيه أماكن تمركز المليشيات في أكثر من جبهة
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