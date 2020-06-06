شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصنع مطهر منزلى بنفسك؟.. طريقة مذهلة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الطريقة الاولى: المكونات: ?? مللتر من جل الصبار. ?? مللتر من الكحول ??% ?? نقط من زيت شجرة الشاى العطرى ? نقط من زيت الرافنتسارا العطرى ? نقط من النعناع. زجاجة تنقيط وعاء خاص كيفية التحضير: اخلطى كل المكونات جيدا. أضيفى جل الصبار ثم اخلطى من جديد احفظى الحلق فى الزجاجة الخاصة . يمكن حفظة لمدة طويلة بعيد عن الضوء و الحرارة.
الطريقة الثانية:
المكونات: ?? مللتر من البيرة بدون كحول. ?? مللتر من جل الصبار. ?? نقطة من زيت شجرة الشاى العطرى. ? نقط زيت اللافندر العطرى. زجاجة خاصة. كيفية الاستخدام: ?/? زجاجة من البيرة بدون كحول. أضيف الزيوت و جل الصبار. ثم اخلطى جيدا. ضع الكل فى زجاجة خاص لها بخاخة ثم اخلطى جيدا.
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