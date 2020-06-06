شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد عقوبة من يمارس العادة السرية في اندونيسيا .. أغرب 7 قوانين جنسية في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد الحرية الجنسية من أهم الأشياء التي يجب أن يمتلكها الإنسان، وقد حرصت كل الأديان والقوانين على حماية هذا الحق ولكن هناك بعض القوانين الغريبة لتنظيم العلاقات الجنسية، ومن ابرز هذه القوانين:

كانت القوانين في إندونيسيا تفرض عقوبة على من يمارس العادة السرية يمكن أن تصل إلى قطع الرأس.

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في مدينة الإسكندرية كان القانون لا يسمح للأزواج بممارسة الجنس مع أزواجهم إذا كانت تفوح منهم رائحة الثوم والبصل، إذ يمكنها ساعتها أن ترفض معاشرته جنسيا حتى يتخلص من تلك الرائحة.

في كولومبيا عندما تتزوج الفتاة وتمارس الجنس للمرة الأولى مع زوجها في ليلة الزفاف لابد من أن تكون أمها حاضرة هذا اللقاء الجنسي ومتواجدة في نفس الغرفة.

في بريطانيا غير مسموح لك بممارسة الجنس في سيارة واقفة، يمكنك فقط أن تمارسه إذا كانت السيارة تتحرك.

في ولاية إلينوي يعاقب القانون كل شخص يحدث له انتصاب في الأماكن العامة، وكان هناك قانون يمنع الرقص المثير في الشوارع.

في إسبانيا في القرن السابع عشر كان هناك قانون يحظر رؤية أحد لقدمي المرأة ما عدا زوجها، أما صدرها فلا توجد مشكلة في ذلك.

كانت القوانين في التيبت تجبر النساء على ممارسة الدعارة لفترة طويلة قبل الزواج من أجل اكتساب الخبرة الجنسية التي تساعدها في علاقتها بزوجها.