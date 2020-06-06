التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 06/حزيران/2020، مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، جنوب غربي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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