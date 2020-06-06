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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مدينة التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي -الذراع الإيراني في اليمن - مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.
وقال مصدر عسكري ميداني في القوات المشتركة أن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية في مركز مدينة التحيتا مستخدمة سلاح م.ط عيار 23 وعيار 14,5 بشكل عشوائي.
وأضاف المصدر أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية ووجهت لها ضربات مركزة وحققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات وتمكنت من إخمادها.
وتواصل المليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها بحق المدنيين من خلال استهدافها للأحياء السكنية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديد
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