مليشيا الحوثي تستهدف أحياء حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي بالأسلحة الثقيلة، الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في مدينة حيس جنوب الحديدة، مما أدى إلى تضرر منزل أحد المواطنين في المدينة.



وأوضحت مصادر محلية في حيس، أن مليشيات الحوثي “ذراع إيران في اليمن” استهدفت منزل المواطن “محمد ثابت حيمي” بمقذوفات سلاح م.ط 23 وتسببت بأضرار جسيمة لحقت بالمنزل.

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وأكدت المصادر أن المليشيات استهدفت أحياء سكنية متفرقة في المدينة، مستخدمة مقذوفات سلاح 23 وسلاح البيكا والدوشكا، التي انهالت على منازل المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن القصف الحوثي تسبب بحالة من الذعر والخوف في أوساط الأهالي الذي طالهم قصف المليشيات بشكل مباشر.

وتواصل المليشيات الحوثية استهداف منازل المواطنين في مختلف مناطق الحديدة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والمدفعية بشكل يومي ومستمر ضاربة بكل القوانين والاتفاقيات الدولية عرض الحائط.