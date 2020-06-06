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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مأرب والجوف وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
الخليج 365 ـ خاص
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 06/حزيران/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية صرواح، غربي مأرب، تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.
وفي محافظة الجوف، شن التحالف غارات على مواقع المليشيا بمديرية خب والشعف.
وأكدت المصادر أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا
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