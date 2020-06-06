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صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا برازح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا برازح

متابعات_ الخليج 365

قصفت القوات ، اليوم السبت، 06/حزيران/2020، مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

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وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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