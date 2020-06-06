شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل قتلى وجرحى في هجوم واسع للمقاومة الجنوبية على مواقع للحوثيين شمال محافطة الضالع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت القوات المسلحة الجنوبية، مساء أمس الجمعة، هجوما واسعا على عناصر الحوثي ، جنوبي بلدة حبيل يحيى شمال الضالع، مما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.

وهاجمت تجمعات الحوثي بسلاح دوشكا، بشكل مباشر بعد رصد تواجدهم في المكان المستهدف.

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وقال مصدر ميداني، إن عناصر الحوثي يتجمع لاستقبال أحد القيادات الميدانية، لتلقي تعليمات بهجوم وشيك، بحسب المعلومات الواردة.

وأوضح أن القوات الجنوبية تمكنت من تنفيذ ضربة استباقية عملت على ارباك خطة الهجوم وإفشاله، بعد مقتل وجرح العديد من عناصر الحوثي بينهم قيادات ميدانية.