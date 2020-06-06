شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة سيرين عبدالنور تذهل جمهورها بصورة ليس لها مثيل .. وأمير سعودي يتقدم لها بعد مشاهدة هذة الصور .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور إعجاب الجمهور بقصة شعرها الجديدة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت عبد النور في الصور بإطلالة جميلة جداً، مرتديةً فستاناً أحمر ساحر، بينما إعتمدت قصة شعر جديدة، وعلّقت على الصور بالقول:"يا حلاق اعملي غرة وفرحلي قلبي شي مرة تحرقص ابن الجيران يلي عيونو لبرا اشتقتلكن حبايبي شو رأيكن بالغرة ؟ شو صبايا بتعملوها"؟.

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وتفاعل المتابعون مع إطلالتها هذه بشكل كبير، إذ حققت الصور عدد كبير من الإعجابات والتعليقات التي أثنت على جمالها وأنوثتها الطاغية.

في الصعيد ذاته قال ناشطون ان اميرا سعودي علق على الصورة وحذف تعليقه بعد دقائق من نشره.

وقال الناشطين ان امير يدعى مساعد، تقدم بتعليقه بطلب الزواج من الفنانة سيرين عبدالنور، لكنه حذف تعليقه بشكل سريع.