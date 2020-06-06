شكرا لبحثكم عن خبر خرج يصيح قهرا على رزقه المنهوب .. شاهد مشرفي حوثي ينهب صاحب محل تجاري بقوة السلاح في صنعاء (فيديو) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر نهب مشرفي الحوثي اصحاب المحلات التجارية وفي وضح النهار وبقوة السلاح بصنعاء.

ويظهر الفيديو دخول اثنين من مشرف حوثي لاحد المحال التجارية بصنعاء وطلبه من صاحب المحل اعطاءه المبالغ المالية التي بحوزته بالمحل مهددا اياه بالسلاح .

وعندما حاول صاحب المحل رفض اعطاء مشرفي الحوثي المبلغ المالي , قاموا بتهديده بالسلاح واخذ النقود بالقوة ولاذ بالفرار , ولحق بعدهم صاحب المحل وهو يصيح قهرا على ماله ورزقه الذي نهب منه بالقوة .

ويشكي المواطنون وأصحاب محلات تجارية في العاصمة صنعاء، من انتشار مخيف وغير مسبوق لعصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، ونهب المحلات التجارية منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة .

Advertisements

وقال سكان محليون ان ظاهرة السطو على المحلات التجارية، من قبل عصابات مسلحة تتبع قيادات رفيعة المستوى في الميليشيات الحوثية، انتشرت بشكلٍ كبير وغير مسبوق في الآونة الأخيرة، بمناطق متفرقة في العاصمة صنعاء.

وأوضحت أن عصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، واقتحام المحلات التجارية تزايدت في الأيام القليلة الماضية، وأصبحت تشكل خطراً على المواطنين، خصوصاً أنها تتبع قيادات حوثية.

في غضون ذلك يشكو سكان العاصمة صنعاء من استمرار ميليشيات الحوثي، في نهب ومصادرة الأراضي، والسطو على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى قيام فرض اتاوات وجبايات غير قانونية، والتي طالت شركات خاصة ومحلات تجارية تحت مبررات واهية، من بينها دعم ما يسمى المجهود الحربي وتسيير قوافل غذائية لدعم جبهات القتال.