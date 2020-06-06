شكرا لبحثكم عن خبر قرار محبط لسكان "مدينة جدة" بما فيهم المغتربين سيبدا تطبيقه السبت والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، بإعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوما تبدأ السبت، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر، قوله إن الإجراءات ستطبق ابتداء من يوم السبت ولمدة أسبوعين.

وتشمل الاحترازات المطبقة في جدة ‏منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرا إلى السادسة صباحا‏، وتعليق أداء الصلوات في المساجد‏، وتعليق الحضور إلى مقار العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

كما سيتم تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، مع استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات والسماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

لكن ستمنع أي تجمعات لأكثر من 5 أشخاص، مع استمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، ومراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهات المعنية.

كما شدد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، وذلك استعدادا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر الارتفاع في أعداد مصابي كورونا.