شكرا لبحثكم عن خبر منحة يابانية جديدة لليمن بقيمة 3 ملايين دولار لمعالجة الصحة النفسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تبادلت حكومة اليابان مذكرات مع منظمة الصحة العالمية في 22 مايو 2020 لتدشين برنامج جديد في اليمن بتمويل 3 ملايين دولار.

ويهدف البرنامج إلى تحسين وضع الصحة النفسية في اليمن خصوصا للمتأثرين بالصراع في عدة محافظات من خلال تقديم دعم عاجل للمرضى وتوفير أجهزة طبية وأدوية للمراكز الصحية النفسية وترميم بعض المرافق ناهيك عن تدريب العاملين الصحيين.

تمثل هذه المساعدات بقيمة 3 ملايين دولار جزء من 41.2 مليون دولار الذي أعلنته حكومة اليابان في مؤتمر المانحين الافتراضي حول الأزمة الإنسانية اليمنية 2 يونيو2020.

وتعتزم اليابان على مواصلة مساعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في الوضع الحالي الصعب.