شكرا لمتابعة خبر عن عيدروس الزبيدي يستقبل سفير روسيا في الرياض ويضع أمامه هذه الملفات التي تتطلب الحل شاهد ماهي! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الجمعة، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين.

وذكر بيان نشر على موقع المجلس أن الزبيدي أكد على موقف "الانتقالي" الداعم للسلام والاستقرار، مشيراً إلى ضرورة معالجة الملف الإنساني والخدماتي، وضرورة حل الملف السياسي والعسكري، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية في هذا الجانب.

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من جانبه عبر سعادة فلاديمير ديدوشكين عن بالغ سروره بلقاء رئيس المجلس والوفد المرافق له، مؤكداً على موقف بلاده الداعم لجهود الرياض، ومعالجة كافة الملفات ذات الصلة، وفق البيان.