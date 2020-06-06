ناطق الإنتقالي: العمليات الإرهابية بحق الإعلاميين لن تكسر أقلامنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم،إن العمليات الإرهابية والتهديدات التي تعرض لها إعلاميون جنوبيون بارزون والتي جاءت بعد عملية اغتيال الإعلامي البارز نبيل القعيطي على يد مسلحين مجهولين أمام منزله بدار سعد، ورغم أننا نأخذها بمأخذ الجد، إلا أنها لن ترهبنا، ولن تخرس أصواتنا أو تكسر أقلامنا.

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وقال هيثم، في تغريدة له على "تويتر"، تزايد حالات التهديدات لرموز الإعلام الجنوبي، منذ استشهاد المصور الحربي العالمي نبيل القعيطي، يكشف عن النزعة الإرهابية للجهات الواقفة خلفها، وهدفها بشكل رئيس ثنيهم عن مهمتهم الوطنية في الدفاع عن قضية شعب الجنوب وكشف جرائم وإرهاب مليشيات الإخوان المتدثرة بغطاء ما تسمى الشرعية.

وأضاف، إن أجهزتنا الأمنية ستواصل جهودها في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ولن تترك للعابثين والقتلة طريقاً أو مجالاً لتحقيق أحلامهم السوداوية وجرائمهم الدموية بحق رموز الجنوب