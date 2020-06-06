أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 6 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

القوات الشرعية تكبّد الميليشيا خسائر فادحة في الجوف ونهم https://www.elyamnelaraby.com/484215/ من هو العلامة علي بن محمد بن عبدالله مديحج https://www.elyamnelaraby.com/484195 البرنامج السعودي يشارك في إزالة آثار الأمطار التي شهدتها عدن https://www.elyamnelaraby.com/484250 الحضرمي يبحث مع السفير الفرنسي تطورات جهود السلام في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/484252/ وزارة الصحة تتسلم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية لمواجهة كورونا Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/484253/ وصول دفعة جديدة من المواطنين العالقين في الإمارات إلى مطار الريان https://www.elyamnelaraby.com/484254/ توزيع مساعدات ايوائية للاسر المتضررة من المنخفض الجوي بمديرية حصوين https://www.elyamnelaraby.com/484255/ وحدة النازحين:تضرر 1024 اسرة نازحة جراء الامطار التي شهدتها https://www.elyamnelaraby.com/484256/ (يونا) ينظم ورشة تدريبية للإعلاميين حول طرق تدقيق الأخبار في أوقات الأزمات وانتشار الشائعات https://www.elyamnelaraby.com/484257/ وزارة الأوقاف تنعي الداعية الدكتور عبدالواحد الخميسي https://www.elyamnelaraby.com/484258/

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