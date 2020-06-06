العوج وباعوم يناقشان مع البنك الإسلامي والصحة العالمية احتياجات القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

الخليج 365 - عدن

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ، ومعه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ،عبر الاتصال المرئي، مع فريق مجموعة البنك الاسلامي ومنظمة الصحة العالمية، احتياجات القطاع الصحي في بلادنا لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بتمويل من البنك الإسلامي.



واكد الوزير العوج ،على أهمية الإسراع في توفير الاحتياجات الصحية بأقصى قدر من السرعة حتى تتمكن وزارة الصحة من والتصدي والحد من تفشي فيروس كورونا..مجدداً تقديم الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لضمان وصول هذه الاحتياجات على مستوى الجمهورية اليمنية وفق خطة توزيع شفافة ستقوم باعدادها وزارة الصحة.

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واشاد وزير التخطيط بجهود مجموعة البنك الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية الداعمة والمساندة للقطاع الصحي في اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة اثر انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

بدوره اشار وزير الصحة إلى ارتفاع تفشي الوباء في بعض المدن بصورة مقلقة الأمر الذي يتطلب سرعة توفير الاحتياجات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

من جانبه ،أكد فريق مجموعة البنك الإسلامي ،استعداد البنك لبذل قصارى جهده في تلبية الاحتياجات الطبية وفق مسار سريع التنفيذ يتبناه البنك في هذا الجانب.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تسيير للاشراف والمتابعة واعتماد خطة توزيع المعدات والمستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية