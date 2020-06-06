وزارة الأوقاف تنعي الداعية الدكتور عبدالواحد الخميسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020 الخليج 365 - عدن نعت وزارة الأوقاف والإرشاد، الداعية والعلامة في اللغة العربية الدكتور عبدالواحد الخميسي الذي وافته المنية،بعد حياة حافل بالعطاء.

Advertisements وأشادت الوزارة، بمناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته وتميزه بالوسطية والاعتدال..مؤكدة بان اليمن خسرت عالماً ومرجعاً واسعاً في اللغة العربية والذي سخر حياته في خدمة دينه ووطنه. وعبرت الوزارة عن خالص العزاء لأسرة الفقيد ولأهله ومحبيه بهذا المصاب الأليم..سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته

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