(يونا) ينظم ورشة تدريبية للإعلاميين حول طرق تدقيق الأخبار في أوقات الأزمات وانتشار الشائعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) بالشراكة مع إدارة الإعلام- الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية (إيبو)، الاثنين المقبل، ورشة عمل افتراضية (عبر الفيديو) حول طرق التدقيق في الأخبار خلال الأزمات وانتشار الشائعات (كوفيد19).



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وقال المدير المساعد لاتحاد (يونا) زايد البكاري "إن الورشة تأتي تنفيذاً لمخرجات الملتقى الأول الذي نظمه الاتحاد بعنوان (دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا)في السادس عشر من مايو الماضي، برعاية وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي".

وأضاف"أن الورشة تهدف إلى تنمية مهارات الإعلاميين بشأن طرق التحقق من المعلومات والأخبار في زمن الأزمات وانتشار الشائعات، وكيفية التعامل مع المعلومات مفتوحة المصدر أثناء الأزمات والجوائح، خاصة جائحة فيروس كورونا، ترسيخاً للدور المناط بوكالات الأنباء الرسمية ووسائل الإعلام المعتبرة في دحض الشائعات، وكشف الأخبار المزيفة ونشر الحقيقة، وكيفية التحقق من الأنباء على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأشار المدير المساعد لاتحاد "يونا" إلى أن التسجيل متاح في الورشة للإعلاميين في: وكالات الأنباء، الإذاعات، القنوات الفضائية، وسائل الإعلام المعتمدة في دول منظمة التعاون الإسلامي