شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات ايوائية للاسر المتضررة من المنخفض الجوي بمديرية حصوين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مدير عام مديرية حصوين بمحافظة المهرة ياسر عبدالله ، اليوم، توزيع الخيام والبطانيات لعدد 25 أسرة متضررة جراء المنخفض الجوي الذي شهدته المحافظة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ مؤسسة إئتلاف الخير.



وثمن مدير عام المديرية جهود مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية التي يقدمها لأبناء المديرية في مختلف المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مساعدات ايوائية للاسر المتضررة من المنخفض الجوي بمديرية حصوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.