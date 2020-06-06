شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول دفعة جديدة من المواطنين العالقين في الإمارات إلى مطار الريان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصلت إلى مطار الريان الدولي، الجمعة، رحلة جوية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى متنها 293 مواطناً يمنياً من العالقين في الخارج .



وأوضح سفير بلادنا لدى الإمارات، فهد المنهالي، ان هذه الرحلة هي الخامسة وأنها تأتي بناء على توجيهات اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا ووفق بروتوكول إعادة العالقين اليمنيين في الخارج ومتابعة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة .. مؤكداً بان جميع المسافرين قد اجروا الفحوصات الطبية اللازمة ومنها فحص PCR والتزموا بالحجر المنزلي .

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