شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تتسلم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020 Advertisements العربي تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف محافظات الجمهورية المقدم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.

واشتملت الدفعة الثالثة على أقنعة واقية (كمامات N95) الخاصة إضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان اليمنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد الشعب اليمني

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