شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرنامج السعودي يشارك في إزالة آثار الأمطار التي شهدتها عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

الخليج 365 - عدن

شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في إزالة الآثار التي خلفتها الأمطار التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وتسببت بقطع الطرقات وتعطيل حركة المرور وتوقف محطة الحسوة الكهروحرارية .

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وقامت الآليات والمعدات التابعة للبرنامج بإزاحة المياه ورفع مخلفات السيول وسحب مياه الأمطار من مناطق جولة العقبة، وردفان، والمجمع القضائي، والشيخ إسحاق، وكاسترو والشارع الرئيسي في مديرية المعلا ومناطق شعب العيدروس، والقطيع، بمديرية صيرة، وكذا مناطق متفرقة في مديرية خور مكسر .

وبلغ حجم مخلفات الأمطار والسيول التي تم إزالتها 504 طن، و1427 متر مكعب، فيما بلغت كمية المياه التي تم شفطها 515.000 لتر