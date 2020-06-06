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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على محسن يعزي في وفاة الدكتور عبدالواحد الخميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبدالواحد الخميسي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والتعليم، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشاد نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الفقيد، حيث كان أحد أبرز الأكاديميين الذين سخروا حياتهم في تعليم وتربية الأجيال، وكان يعتبر مرجعية واسعة في اللغة العربية.
وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها إلى أسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الخميسي عن خالص التعازي والمواساة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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