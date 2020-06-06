شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مخيفة من السعودية .. إصابة 80 حالة بفيروس كورونا كل ساعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بلغ عدد حالات الإصابة المسجلة في شهر شوال حتى اليوم الجمعة بالمملكة العربية السعودية ، 25500 حالة، بواقع 81 حالة في الساعة تقريبا.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اقتربت من حاجز 100 ألف حالة، حيث سجلت اليوم الجمعة 2591 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 95748 حالة.

وجاءت أرقام الحالات في المملكة منذ تسجيل أول حالة قادمة من خارج البلاد في الثاني من مارس الماضي كالتالي: "عدد الإصابات 95748"، "عدد المتعافين 70616" "عدد الوفيات 642"، و"عدد الحالات الحرجة 1413". وكانت الحالات الحرجة قد ارتفع معدلها خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ في كل من جدة والرياض، حيث أعادت وزارة الداخلية تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوما، تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ. كما شكلت أرقام الوفيات منحنى تصاعديا بداية من شوال وحتى اليوم معظمها لحالات تعاني أمراضا مزمنة، بحسب بيانات وزارة الصحة بالمملكة.

وكانت السعودية قد أعلنت قبل أيام عن قرارات بتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية، وعدد ساعات الحظر، وإقامة الصلاة في الحرمين، وغيرهما من المساجد بجميع مدن المملكة.