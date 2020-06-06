شكرا لمتابعة خبر عن فيروس كورونا : يصيب الدكتور الذي استغاث به الصحفي "احمد الحبيشي" لتقديم النصح له قبل وفاته في العاصمة صنعاء بنفس الوباء (الاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الدكتور وهاج المقطري استشاري أول طب الحالات الحرجة والعناية المركزة في صنعاء عن إصابته بـ بفروس كورونا المستجد.

وكتب الدكتور على صفحته ب"فيسبوك" منشور قال فيه: أن اعراض فيروس كورونا ظهرت لديه مساء اليوم وبدأ بتناول البروتوكول.

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وأضاف: ليس امامنا لمواجهة كورونا الا مناعة القطيع العفوية او مناعة القطيع غير المفتعلة اومناعة القطيع المكبوح جماحها، لانه والله لو كنت في برج مشيد سيصل إليك الفيروس، فقط مسألة وقت.

ويعمل الدكتور المقطري في طب الحالات الحرجة والعناية المركز بمرضى كورونا في مركز العزل الصحي بصنعاء.

الجدير ذكره بأن الصحفي احمد الحبيشي الذي توفي بكورونا قبل ايام كان قد وجه مناشدة للدكتور وهاج المقطري بتقديم النصح له عقب اصابته بالفيروس الذي قضي عليه بعدها بيومين.