شكرا لمتابعة خبر عن كورونا يجتاح السلطة القضائية وفاة 36 قاضي بالوباء في العاصمة صنعاء (أسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي القاضي تقي عبدالله أحمد تقي، قاضي محكمة جنوب غرب الامانة ،الجمعة عن عمر ناهز 41 عاما قضاه في مجال القضاء. وقالت مصادر قضائية رصدها المشهد اليمني الجمعة، إن السلطة القضائية خسرت 36 قاضيا في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) غدا ً السبت : محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضاف القاضي أنيس جمعان على صفحته في الفيس بوك أن 36 قاضيا غادر الحياة في اليمن وهم : احمد يحيى عباس وعلي حسن العامري وجمال إسماعيل وعلي الحمزي وعبد الله الجنداري ووفاء ناجي ومحمد مرعي ومحمد الشرفي وعبد المجيد عبد القادر وعبد الرحمن المحبشي وفضل الانسي وأحمد عبد القدوس وغلاب والناخبي وعبدي والصبيحي والعنسي والعبسي وابو طالب والصلوي وشرف الدين والصبيحي والمهدي وعوض وسمير علي والجمره والشامي وأبو طالب والقاسمي وجمعان وتقي والمقالح والصادق . وتتكتم المليشيا عن المرض- لدوافع مادية - وهو ماتسبب في وفاة العديد من القضاة وسط إصرار الحوثيون بعدم إيقاف الدوام في المحاكم والتي تشهد تزاحم شديد دون إجبار المواطنين على لبس الكمامات داخل المحاكم حتى لايتعرص القضاة للوفاة ويتسبب الوباء في القضاء على الكوادر اليمنية المؤهلة .

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