شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هيفاء وهبي في ورطة حقيقة بعد تسريب صور لها وهي بين احضان هذا الشخص بملابس النوم.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عادت قضية اتهام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لمدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، بسرقة مبلغ مالي من حسابها الخاص، للواجهة مجددا عقب تطور جديد بعدما بدأ المحامي “أشرف عبد العزيز” محامي مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بالعمل على القضية بموجب توكيل منه.

وأوضح المحامي “عبد العزيز” بأن القضية التي تناولتها وسائل الإعلام والصحافة على مدار الأسابيع الماضية، مفقودة في المحاكم وأقسام الشرطة، وأنه لا وجود لها على الإطلاق، على حد قوله، مشيراً لأن هذا حدث عقب بدء الاستفسار عن القضية كي يتم التصالح فيها

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وشدد “عبد العزيز” في تصريحات عبر برنامج تلفزيوني، بأنه أرسل محامين للبحث عن ملف القضية في قسم العمرانية بمحافظة الجيزة، في مصر، والذي شهد تحرير محضر الاتهام بالسرقة للملحن المصري محمد وزيري، وأيضاً تم البحث بالمحاكم ولم يتم العثور على الملف.

ولفت محامي محمد وزيري بأن ما فعله ليس من صميم مهنته، لأن الشكل المتعارف عليه في تلك القضايا أن يتم إعلامه بالقضية.

وتابع: “مش مفترض إني أدور على قضايا مرفوعة على محمد وزيري، والصح يتقال في قضية كذا، حررت في قسم كذا وتم رفع الدعوى كذا”.

ونوّه المحامي المصري بأن المحامين سألوا عن بلاغ مقدم من الفنانة هيفاء وهبي ضد موكله الوزيري، ولكنهم لم يجدوا شيئاً.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اتهمت في وقت سابق، مدير أعمالها الملحن المصري “محمد وزيري” بسرقة 63 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل تقريباً 4 ملايين دولار أمريكي، من حساباتها البنكية، عقب استغلاله توكيل عام منها خلال عملهما سوياً.