تعز: إغلاق مركز الفشل الكلوي بعد وفاة 3 مرضى بفيروس كورونا



أغلق اليوم الجمعة، مركز الفشل الكلوي في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، بشكل مؤقت بعد وفاة ثلاثة من المرضى بفايروس كورونا المستجد.



وقال مصدر طبي في المركز لـ"يمن شباب نت" إن الإدارة أغلقت المركز اليوم الجمعة بغرض التعقيم الشامل وذلك بعد وفاة ثلاثة مرضى مصابين بالفشل الكلوي، بأعراض فيروس كورونا.



وأشار المصدر إلى أن عدد من المرضى والممرضين ظهرت عليهم أعرض الإصابة بالفيروس.



ووفق المصدر فإن مركز الفشل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة، يفتقر لوسائل الوقاية الشخصية، ومواد التعقيم، للحد من تفشي فيروس كورونا.



والخميس، أعلن مستشفى الروضة الخاص إغلاق أبوابه أمام المرضى، بشكل مؤقت، للتعقيم، بعد إصابة عدد من كوادره بالفيروس.



وحتى مساء الخميس، سجلت تعز 85 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 18 وفاة وخمس حالات تعاف.



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