شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفيديو : انفجارات تشبه قنابل نووية.. منظر مخيف في سماء السعودية وصواعق قاتلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديوهات توثق مشهدًا مخيفًا في سماء منطقة جازان، وسط الصواعق والبروق التي تشبه الانفجارات النووية.

وأظهر الفيديو، وقد تلبدت سماء مركز الكدمي في محافظة صبيا بمنطقة جازان جنوبي السعودية بالغيوم السوداء المخيفة، فيما كانت أصوات الصواعق تدوي.

وتزامنت أصوات الصواعق التي شبهها مغردون بأنها مثل انفجارات القنابل النووية التي تقتل من تُصيبه، مع البروق التي أضاءت ظلام المنطقة قُبيل مغرب ،الخميس،.

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وأثارت هذه المشاهد والأصوات حالة من الخوف والرعب في نفوس سكان المنطقة، الذين عبروا عن ذلك بتغريدات على موقع "تويتر"؛ نظرًا لوقوع حرائق سابقة وحوادث جراء الصواعق والبروق.

وتشهد منطقة جازان منذ وقتٍ مبكر؛ أمطارًا غزيرة إلى متوسطة، وتواصلت تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد في السعودية من التقلبات الجوية، فيما يحذر الدفاع المدني من المجازفة بعبور السيول.