شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة كويتية تفاجئ دورية أمنية بفعل صادم وغير متوقع خلال حظر التجوال والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في سابقة أولى وغير متوقعة انتحلت فتاة صفة ضابط شرطة في الكويت، للتجول في شوارع العاصمة، خلال فترة الحظر الجزئي.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن دورية أمنية أوقفت فتاة كويتية في منطقة الخيران البحرية، وهي ترتدي ملابس الشرطة النسائية، وتتجول بين الشاليهات.
وادّعت الفتاة أنها تعمل في مديرية أمن الأحمدي، وبعد التدقيق تبين أنها مستقيلة من عام 2017.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تسجيل قضية جنحة بحقها بتهمة انتحال صفة شرطية وكسر حظر التجول.
وجاءت هذه الحادثة، بعد أيام من إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سيدة، ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ترتدي البريه العسكري الخاص بوزارة الداخلية وتظهر بشكل غير لائق.
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