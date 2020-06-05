شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الزعيم عادل إمام يتغلب على اكبر نصاب عالمي بحيلة خطيرة لم تخطر على بآل أحد.. وقنوات MBC تنشر تفاصيل ماحدث.. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو من مسلسل "العراف"، تغلب فيها الفنان عادل امام على اكبر نصاب عالمي، كما هو موضح بالفيديو المرفق نهاية الخبر



والعراف هو مسلسل مصري من بطولة عادل إمام و حسين فهمي وطلعت زكريا وشريف رمزي ومحمد الشقنقيري وأحمد فلوكس ورشا مهدي وشيرين، ومن إخراج رامي امام و تأليف يوسف معاطي .

وقد بثت المسلسل عدد من القنوات الفضائية من بينها، MBC 1، و MBC مصر، وقناة الحياة، قناة البغداديه 2، وهي الوان، والفضائية الكويتية الاولى، ومدى 1 سات.

وقد تم بث المسلسل لأول مرة في رمضان عام 1434هـ الموافق 10 يوليو 2013

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