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عدن - ياسمين التهامي - ضجة في السعودية بسبب ظهور زوج ناشطة مشهورة بملابس نسائية (شاهد)



أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت مع زوجها الذي ارتدى عباءة سوداء تسببت له في موجة من السخرية، حيث شبهها بعض المتابعين بعباءة السيدات. ونشرت العتيبي صورة جريئة لها مع زوجها كالعادة، حيث بدت تقبل زوجها قبلة رومانسية أخفتها تسريحة شعرها، وكشف تعليقها على الصورة عن أنها كانت في الرياض حين التقطت لهما، وذلك بقولها: "من ربوع بلادي كان الجو غيم ومطر.. اعتقد حالياً نهاية الربيع عندكم الرياض". أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت مع زوجها الذي ارتدى عباءة سوداء تسببت له في موجة من السخرية، حيث شبهها بعض المتابعين بعباءة السيدات. ونشرت العتيبي صورة جريئة لها مع زوجها كالعادة، حيث بدت تقبل زوجها قبلة رومانسية أخفتها تسريحة شعرها، وكشف تعليقها على الصورة عن أنها كانت في الرياض حين التقطت لهما، وذلك بقولها: "من ربوع بلادي كان الجو غيم ومطر.. اعتقد حالياً نهاية الربيع عندكم الرياض".



