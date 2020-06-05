شكرا لبحثكم عن خبر تيمننا بالنبي إبراهيم.. مواطن يدعي النبوه يذبح طفله في محافظة عمران (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية من محافظةعمران ان مواطنا اقدم على ذبح طفلة ذو ال 6 أشهر مبررا جريمتة بحسب تحقيقات الأمن انه رأى في المنام قبل سنتين انه يذبح ابنة الكبير ولكنه انتظر حتى جاءه مولود جديد لاحظ انه يحبه أكثر من اخوته الباقيين.

وأكدت التحقيقات أن الجاني من سكان منطقة الضبر الواقعة على بعد 15 كيلوا تقريبا من مدينة عمران، قرر أن يضحي

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بمولوده الجديد عملا بقوله تعالى "وانفقوا مما تحبون" وتيمننا برؤيا نبي الله ابراهيم في ذبح ولدة إسماعيل.

مصادر أخرى محلية قالت إن الجاني " م ع غ" يعاني من حالة نفسية وكان قد ادعى النبوة.