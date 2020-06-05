شكرا لبحثكم عن خبر الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب بيان الديوان الملكي: "سيوارى جثمانه الثرى اليوم الجمعة في الرياض"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونعى أمراء وشخصيات عبر منصات التواصل الاجتماعي الأمير الراحل.

والأمير سعود هو الابن الثالث للأمير عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز، جده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ملك السعودية الثالث والحاكم السادس عشر من أسرة آل سعود والابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة.