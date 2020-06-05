شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مرجع ديني حوثي بكورونا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نعت جماعة الحوثي وفاة أحد مرجعياتها الدينية اليوم متأثراً بإصابته بفايروس كورونا.

ونشر موقع المسيرة نت الناطق باسم الجماعة بياناً من رابطة العلماء نعت فيه الحسين بن مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي الذي وافاه الأجل يومنا هذا الخميس عن عمر ناهز السادسة والسبعين عاما. ووصفت الرابطة في بيانها الفقيد بأنه قضى عمره "في تدريس العلوم الشرعية وتعليم فنون العلم النافع، وتبيين الحلال والحرام للمستفتين والمسترشدين من شتى الأماكن".

والمتوفي هو نجل المرجع الزيدي الأشهر في اليمن مجدالدين بن محمد المؤيدي الذي توفي في العام 2007م.

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