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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طبيب بأعراض مشابهة لفايروس كورونا بالمخا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
أفادت مصادر متطابقة، اليوم الجمعة، بإصابة أحد الأطباء العاملين بالمستشفى الميداني بالمخا، بأعراض مشابهة لفايروس كورونا.
وقالت المصادر، إن الطبيب، الذي يحتفظ باسمه كالتزام أخلاقي وطبي، عاني من ضيق في التنفس وآلام وحمى مصاحبة لصداع حاد.
وأوضحت، أن الأعراض تتطابق مع أعراض كورونا، مما استلزم نقل الطبيب إلى مركز الحجز الطبي في عنبره بالخوخة، مؤكدا تحسن حالته الصحية.
لكنها قالت إن ذلك يعد إجراءات احتياطية، حتى يصل جهاز الفحص الخاص بكورونا PCR، والمتوقع خلال أيام.
وفيما طالبت المجتمع بالاحتياطات اللازمة أكدت على أنه سيتم التعاطي الإيجابي والفاعل مع أي أعراض يمكن اكتشافها في الساحل حسب الإمكانيات المتاحة.
وكان المصدر أشار في وقت سابق إلى أن جندياً، عانى من أعراض مماثلة وقد تم نقله إلى عدن للعلاج.
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