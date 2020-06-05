ائتلاف الخير ينفذ حملة إغاثية عاجلة لمتضرري السيول بمديرية بروم ميفع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020

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نفذ ائتلاف الخير، اليوم، حملة إغاثة عاجلة، لمتضرري كارثة السيول في مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت.



وأوضح المدير التنفيذي لائتلاف الخير المهندس فهمي بن منصور ،بأن الاستجابة السريعة تضمنت رفد الأهالي في منطقة ميفع بحوالي 210 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب والاستخدام..مشيراً الى أن التدخل جاء بناء على تقارير الفرق الميدانية التابعة لائتلاف التي تفيد بأهمية التدخل المبكر في توفير المياه بعد انهيار منظومة المياه والصرف الصحي بالمديرية.

وتستهدف الحملة التي تستمر عدة أيام ،10 مناطق وتجمعات سكانية متضررة. بالمديرية.