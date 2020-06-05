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عدن - ياسمين التهامي - تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس، غدا السبت، محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

و كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

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غدا ً السبت : محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور

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وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة. وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات، أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.