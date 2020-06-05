شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد يوجة تحذبر هام لسكان هذه المحافظات من الأجواء غير مستقرة وأمطار وسيول جارفة خلال الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الأجواء غير مستقرة مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الساعات القادمة.

وأوضح المركز، في نشرته الجوية التنبيهية، التي أصدرها اليوم ، أن “السحب الركامية الكثيفة ستتكون وسيرافقها هطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وعلى المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً حتى صعدة شمالاً وأجزاء من الهضاب الداخلية”، كما قالت وكالة “سبأ” للأنباء في نسختها الحوثية.

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وأفاد المركز أنه “يتوقع تشكل الشابورة المائية أو الضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج”.

ودعا المركز “المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها للابتعاد عن مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وساكني المنازل الطينية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على سلامتهم”.

ونبه المركز سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الشابورة المائية أو الضباب ومن الانهيارات الصخرية والطينية أثناء هطول الأمطار. كما نبه مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بهطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الساعات الماضية تفاوتت شدتها ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على أجزاء السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وشملت أجزاء من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية.