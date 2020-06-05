شكرا لمتابعة خبر عن قيادي حوثي ينهب محلات تجارية في وضح النهار بقوة السلاح في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر نهب قيادي حوثي اصحاب محلات تجارية وفي وضح النهار وبقوة السلاح بالعاصمة صنعاء.

ويظهر الفيديو دخول مشرف حوثي لاحد المحال التجارية بصنعاء وطلبه من صاحب المحل اعطاءه المبالغ المالية التي بحوزته بالمحل مهددا اياه بالسلاح .

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وعندما حاول صاحب المحل رفض اعطاء مشرفي الحوثي المبلغ المالي , قام بتهديده بالسلاح واخذ النقود بالقوة ولاذ بالفرار , وحاول صاحب المحل اللحاق به دون جدوا .

ويشكي المواطنون وأصحاب محلات تجارية في العاصمة صنعاء، من انتشار مخيف وغير مسبوق لعصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، ونهب المحلات التجارية منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة .

وقال سكان محليون ان ظاهرة السطو على المحلات التجارية، من قبل عصابات مسلحة تتبع قيادات رفيعة المستوى في جماعة الحوثي، انتشرت بشكلٍ كبير وغير مسبوق في الآونة الأخيرة، بمناطق متفرقة في العاصمة صنعاء.

وأوضحت أن عصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، واقتحام المحلات التجارية تزايدت في الأيام القليلة الماضية، وأصبحت تشكل خطراً على المواطنين، خصوصاً أنها تتبع قيادات حوثية.

في غضون ذلك يشكو سكان العاصمة صنعاء من استمرار جماعة الحوثي، في نهب ومصادرة الأراضي، والسطو على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى قيام فرض اتاوات وجبايات غير قانونية، والتي طالت شركات خاصة ومحلات تجارية تحت مبررات واهية، من بينها دعم ما يسمى المجهود الحربي وتسيير قوافل غذائية لدعم جبهات القتال.