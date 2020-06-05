شكرا لمتابعة خبر عن مواطنين يلقون القبض على شاب بملابس نسائية في العاصمة المؤقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القى شبان من حي انماء الجديد في العاصمة عدن القبض على شاب يرتدي زي نسائي مساء امس الخميس.

وقال مواطنون من الحي انهم تفاجئوا بقيام امرأة ترتدي العباية والحجاب تقوم بجولة داخل الحي منذ اكثر من ساعتين، مضيفين أن الشك راودهم بسبب تحركات هذه المرأة التي تبدو في مقتبل العمر بحيث تقوم بالطوفان في شوارع مدينة انماء.

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وعقب ساعات من المراقبة قاموا بإيقافها والحديث معها عن اسباب تجولها في المدينة وتحركاتها الغير طبيعية اتضح انها شاب يرتدي ملابس نسائية.

واشاروا ان الشاب يرتدي ملابس نسائية وعباءة كما ترتدي النساء كما ان وجهه مزين كما تتزين النساء.

وحاول شابان في الحي الحديث معه للتوضيح حول ارتداءه لزي النساء حيث اكدوا انه كان يبكي وقال انه جاء من المنصورة وهارب من اهله ورفض التوضيح اكثر.

واكد المواطنون أنه تم تسليم الشاب لقوات الحزام الامني لاحقا.