شكرا لمتابعة خبر عن مستجدات الوضع في العاصمة الموقتة عدن .. هجوم على عناصر المجلس الانتقالي ومظاهرات غاضبة وتوعد للمتظاهرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن عنصرين (على الأقل) تابعين لمليشيا الانتقالي أصيبا بإصابات بليغة فجر الجمعة، جرّاء انفجار قنبلة استهدفت طقمًا عسكريًا بمديرية كريتر بمدينة عدن جنوب البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، قاموا باستهداف الطقم العسكري التابع للانتقالي بقنبلة ولاذوا بالفرار، فيما نقل المصابون إلى مستشفى الجمهورية.

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ووفقا للمصدر فإن الجنود يتبعون لواء العاصفة ضمن قوات الانتقالي (المدعومة إماراتيًا) حيث جرى الاستهداف بالقرب من مبنى فرع البنك الأهلي، والذي لا يبعد كثيرًا عن البنك المركزي.

وعقب الحادثة تضاعفت التعزيزات لعناصر الحزام الأمني، للبحث عن المتسببين فيها ومطلوبين شاركوا في المسيرات الليلية.

وكان حي كريتر قد شهد مع الساعات الأولى من فجر الجمعة، مواجهات مسلحة بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ومسلحين من أبناء الحي.

ووفقا لقناة بلقيس إن الاشتباكات اندلعت أثناء محاولة اقتحام مدرعات ودوريات عسكرية تابعة للانتقالي أحياء الطويلة وحسين لملاحقة نشطاء شاركوا مساء الخميس في مظاهرات غاضبة منددة بتردي الخدمات والوضع الصحي.

وسادت الحي أجواء من الخوف والهلع بين السكان بسبب كثافة النيران وتدفق المسلحين في أزقة وشوارع المدينة.

وظهر أوسان العنشلي، قائد مجاميع قوات الانتقالي، في تسجيل مصور تداوله ناشطون أثناء اقتحام الحي صباح اليوم، يتوعد المشاركين في المسيرات، وأن قواته لن تتسامح وستضرب بيد من حديد.

وتعيش مدينة عدن أسوأ كارثة صحية وبيئة بعد إعلانها من قبل الحكومة منطقة موبوءة بالفيروسات بينها فيروس كورونا.

وفشلت الطواقم الطبية المحدودة إضافة إلى طواقم دولية قدمت مؤخرًا في احتواء فيروس كورونا وأوبئة أخرى، فيما اتهمت الحكومة المجلس الانتقالي بالوقوف وراء الانهيار في القطاع الصحي بسبب إعلانه ما يسمى بالإدارة الذاتية.

وتعيش المدينة أجواء توتر وانفلاتا أمنيا غير مسبوق منذ أغسطس(أب) 2019 الماضي، حيث تنتشر حركة الاغتيالات والاستهداف للمواطنين والسكان من وقت لأخر، مع غياب تام لمؤسسات الحكومة التابعة للشرعية.