شكرا لمتابعة خبر عن معارك ساخنة وسقوط العشرات بينهم قيادي حوثي بارز شمال العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معارك ساخنة وسقوط العشرات بينهم قيادي حوثي ، خلال المواجهات التي تشهدها الجبهات الواقعة شمال العاصمة صنعاء ، اليوم ، المعارك الطاحنة أسفرت عن مصرع عدد من عناصر الحوثي بينهم قيادي ميداني، بنيران القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية.

وافادت مصادر ميدانية، بمصرع القيادي الحوثي المدعو "يحيى محمد يحيى الأعور"، برفقة العشرات من عناصر الحوثي، شرقي مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف. ودارت امس الخميس مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية من جهة، وجماعة الحوثي من جهة ثانية، على تخوم مدينة الحزم.

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