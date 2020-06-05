شكرا لبحثكم عن خبر وفاة وزير صحة يمني بوباء كرونا "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفي صباح يوم أمس الخميس وزير الصحة اليمني الأسبق، رئيس المجلس العلمي للباطنة، الدكتور ثابت محسن ناشر، في العاصمة صنعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ليصل عدد الذين توفو بوباء الكرونا من الاطباء في صنعاء وعدن الى 25 طبيبا

والدكتور/ ناشر يحمل شهادة الدكتوراه في أمراض الدم وسرطان الغدد اللمفاوية والطحال من رومانيا، ويمتلك مركز ناشر لأمراض الدم وأورامه في العاصمة صنعاء

الله يرحمه وبسكنه فسيح جناته ويدفع الوباء والبلاء عن عباده في كل مكان

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