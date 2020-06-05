اعرف الاسعار الجديدة: ارتفاع كبير في اسعار المحروقات في حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط بوادي وصحراء حضرموت رفع تسعيرة مادتي البنزين والديزل بعد أشهر من إعلان تخفيض أسعار الوقود. وأقرت الشركة ـ في مذكرة لها ـ تسعيرة جديدة لمادتي البنزين والديزل، على أن يباع اللتر البنزين بـ255 ريالاً، واللتر الديزل بـ225 ريالا ابتداء من امس الأربعاء. Advertisements وأعلنت شركة النفط بساحل حضرموت في وقت سابق تخفيضاً لأسعار المشتقات النفطية محددة أسعار اللتر البنزين بـ200 ريال، و230 ريالا للتر الديزل. وأوضحت الشركة أن أسباب الزيادة تعود للارتفاع العالمي لأسعار المشتقات النفطية وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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