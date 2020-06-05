وزارة التربية تعلن تأجيل موعد الاختبارات الثانوية التي كان مقرر إجرائها نهاية الشهر الجاري

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة التربية و التعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ، الثلاثاء 3 يونيو 2020م، إلغاء الاختبارات الوزارية لطلاب الصف الثالث الثانوي في المحافظات المحررة والتي كانت مقررة في تاريخ ٢٨ يونيو 2020م.

وقال وزير التربية والتعليم اليمني "عبدالله لملس" في صفحته ، ان الاختبارات الوزارية لطلاب وطالبات الثانوية العامة لن تكون في 28 يونيو ، كما كان مقرر مسبقاً.

جاء هذا الاعلان بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية ، حيث اصبح عددها حتى يوم امس الثلاثاء 399 إصابة و 87 وفاة و 15 حالة شفاء.

ومن المحتمل ان تعلن وزارة التربية و التعليم موعد آخر للاختبارات في المحافظات المحررة.

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